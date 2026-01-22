Slušaj vest

Srpski internacionalac Sergej Milinković-Savić glavna je tema na društvenim mrežama posle gola postignutog ove večeri.

Lider lige Saudijske Arabije, ekipa Al Hilala dočekala je u 16. kolu Al Feiha. Gosti su šokantno poveli u 14. minutu, a zatim je Sergej u 37. minutu doneo izjednačenje svom timu spektakularnim pogotkom.

Sergej Milinković-Savić u dresu Srbije

Leonardo je centrirao, a Sergej na sjajan način postigao pogodak.

Bila je to najava preokreta koji je usledio u nastavku. Domaćin je poveo u 45. miutu autogolom Moksvere, a Kano je u 61. minutu bio precizan za 3:1.

Uoči ovog kola Al Hilal je imao 41 bod iz 15 utakmica. Na deobi drugog mesta su Al Nasr i Al Ahil sa po 37 bodova iz 16 utakmica.