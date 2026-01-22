Slušaj vest

Srpski reprezentativac Andrija Živković strelac je u velikoj pobedi PAOKA-a u Ligi Evrope.

Grčki tim je u Solunu savladao Betis rezultatom 2:0, a prvi gol je delo kapitena ekipe.

Andrija Živković na utakmici protiv Lila Foto: Jean-Francois Badias/AP

 Živković je sjajno reagovao u 67. minutu, ušunjao se u peterac i sjajno reagovao na centaršut.

Konačan rezultat Jakumakis je postao u 86. minutu iz penala.

PAOK je stigao do 12 bodova i nalazi se na korak od plasmana u doigravanje. Španski tim je ostao na 14 bodova i trenutno se nalazi među osam najboljih ekipa u takmičenju.

