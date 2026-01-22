"Momci su zaslužni što Malme nije imao šut u okvir gola. 12 dana priprema, namerno smo radili puno, analizirali, imali podršku u koju nikada nisam sumnjao. Kao da smo igrali kod kuće. Voleo bih da se desio i drugi gol. Da lopta ne ostane unutar 16. Dobro, Malme nije u takmičarkoj formi ali to ne umanjuje našu borbu. Dosta oduzetih lopti na strani protivnika, još samo taj drugi gol...", analizirao je Stanković, pa dodao: