Fudbaleri Crvene zvezde slavili su nad Malmeom sa 1:0 (1:0) u meču sedmog kola Lige Evrope.

Trener crveno-belih Dejan Stanković bio je pun utisaka posle obezbeđivanja evropskog proleća.

"Momci su zaslužni što Malme nije imao šut u okvir gola. 12 dana priprema, namerno smo radili puno, analizirali, imali podršku u koju nikada nisam sumnjao. Kao da smo igrali kod kuće. Voleo bih da se desio i drugi gol. Da lopta ne ostane unutar 16. Dobro, Malme nije u takmičarkoj formi ali to ne umanjuje našu borbu. Dosta oduzetih lopti na strani protivnika, još samo taj drugi gol...", analizirao je Stanković, pa dodao:

"Imam momke na koje mogu da računam. Svaka utakmicu i još nekog mogu da dobijem. Uspeh Zvezde je bitan", poručio je Stanković.

U sledećem kolu Zvezda će 29. januara dočekati Seltu, a Malme će u Belgiji igrati protiv Genka.

Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Radost navijača posle vođstva Zvezde u Malmeu Izvor: Kurir