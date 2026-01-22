Radonjić je pružao veliku podršku fudbalerima, a na kraju je umeo da proslavi trijumf
DEJAN RADONJIĆ U TRANSU: Pogledajte kako bivši trener košarkaša Crvene zvezde slavi trijumf u Malmeu
Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su plasman u nokaut fazi Lige Evrope.
Crveno-beli su savladali Malme u gostima 1:0 i kolo pre kraja obezbedili mesto među 24 ekipe.
Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir
Ostaje da naredne nedelje protiv Selte probaju da dođu među osam najboljih.
Na tribinama stadiona u Malmeu bilo je blizu 2.000 navijača Crvene zvezde, a među njima i Dejan Radonjić, bivši trener Košarkaškog kluba Crvena zvezda.
Radonjić je pružao veliku podršku fudbalerima, a na kraju je umeo da proslavi trijumf.
