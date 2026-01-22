Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde obezbedili su plasman u nokaut fazi Lige Evrope.

Crveno-beli su savladali Malme u gostima 1:0 i kolo pre kraja obezbedili mesto među 24 ekipe.

Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

 Ostaje da naredne nedelje protiv Selte probaju da dođu među osam najboljih.

Na tribinama stadiona u Malmeu bilo je blizu 2.000 navijača Crvene zvezde, a među njima i Dejan Radonjić, bivši trener Košarkaškog kluba Crvena zvezda.

Dejan Radonjić slavi pobedu Crvene zvezde u Malmeu Izvor: Kurir

Radonjić je pružao veliku podršku fudbalerima, a na kraju je umeo da proslavi trijumf.

Ne propustiteFudbalZVEZDA OVERILA EVROPSKO PROLEĆE - DEKI STANKOVIĆ PUN UTISAKA: Falio je još samo taj drugi gol...
Dejan Stanković
FudbalOVAKO IZGLEDA TABELA LIGE EVROPE: Crvena zvezda ima proleće u džepu, a može i među osam najboljih
MALME-ZVEZDA_33.jpg
FudbalMALME SE TRESE OD DELIJA: Pogledajte slavlje posle gola Zvezdinog čuda od deteta
Delije, Crvena zvezda, Malme
FudbalBALKANSKI BARELA ZATRESAO MREŽU MALMEA: Pogledajte fantastični gol Vasilija Kostova
profimedia-1042906030.jpg
FudbalZVEZDA MATOM U TRI POTEZA OBEZBEDILA EVROPSKO PROLEĆE: Crveno-beli nadigrali Malme, čudesni Kostov pred skautima evropskih velikana doneo tri ogromna boda!
MALME-ZVEZDA_14.JPG

Slavlje Delija i igraca u Malmeu Izvor: Kurir