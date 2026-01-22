Slavlje u Švedskoj nakon velike pobede crveno-belih
LIGA EVROPE
VELIKA FEŠTA U MALMEU : Delije zajedno sa igračima Zvezde slave evropsko proleće!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.
Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir
Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.
Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.
U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.
Nakon utakmice usledilo je veliko slavlje igrača crveno-belih, trenera Dejana Stankovića i navijača Zvezde.
Pogledajte i sami kako je to izgledalo u Malmeu.
