Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Nakon utakmice usledilo je veliko slavlje igrača crveno-belih, trenera Dejana Stankovića i navijača Zvezde.

Pogledajte i sami kako je to izgledalo u Malmeu.

Slavlje Delija i igraca u Malmeu Izvor: Kurir