U sledećem kolu Zvezda će 29. januara dočekati Seltu, a Malme će u Belgiji igrati protiv Genka.
POBEDNIČKA ZDRAVICA: Čelnici Zvezde i njihovi gosti podigli čaše za proleće u Evropi
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u nokaut fazu Lige Evropa, pošto su na gostujućem terenu pobedili Malme 1:0, u utakmici sedmog kola.
Jedini gol postigao je Vasilije Kostov 16. minutu, pa je Zvezda prvi put u klupskoj istoriji ostvarila četiri uzastopne pobede u evropskom takmičenju.
Zvezda se plasirala u nokaut fazu Lige Evrope, a u poslednjem kolu bi pobedom protiv Selte, ali i u slučaju da se poklope ostali rezultati, mogla da se plasira direktno u osminu finala.
Čelnici crveno-belog tima nazdravili su na stadionu "Elada" overu proleća u Evropi.
