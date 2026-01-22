Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u nokaut fazu Lige Evropa, pošto su na gostujućem terenu pobedili Malme 1:0, u utakmici sedmog kola.

Jedini gol postigao je Vasilije Kostov 16. minutu, pa je Zvezda prvi put u klupskoj istoriji ostvarila četiri uzastopne pobede u evropskom takmičenju.

Zvezda se plasirala u nokaut fazu Lige Evrope, a u poslednjem kolu bi pobedom protiv Selte, ali i u slučaju da se poklope ostali rezultati, mogla da se plasira direktno u osminu finala.

Čelnici crveno-belog tima nazdravili su na stadionu "Elada" overu proleća u Evropi.

