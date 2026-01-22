Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Na konferenciji za medije posle utakmice govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Nisam osetio hladnoću, adrenalin, pogotovu kad si u Zvezdi. Pričali smo o duhu tima, da se ne odustaje, da ne tražiš izmenu na prvu. To je izgledalo tako i večeras. Treba da budemo sa nogama na zemlji. Nikad nije lako pobediti utakmicu. Malmeu prvenstvo i raspored nije izašao u susret. Svaku loptu krvavo treba da zaradiš u Evropi u gostima. Momci su sve odradili fenomenalno. Ima prostora za boljitak, za neiznuđene greške, mogli smo dati još jedan-dva gola, to bi nam olakšalo završnicu. Uvek neka lopta može da zaluta. Možda sam nekoga iznenadio sa sastavom, sebe nisam. Igrali smo četiri utakmice u 12 dana da bih imao sliku ko šta može. To su neke tehničke, taktičke stvari. Još jednom svaka čast igračima. Četvrta pobeda u nizu je i zasluga Vlade Milojevića, koji je odradio fenomenalan posao. Početak je bio težak, posle je zategao i doveo nas u situaciju da igramo evropsko proleće. Da li 16, da li osmina finala. Nosimo dosta lepih stvari posle ove utakmice", rekao je Stanković i nastavio:

Promešao je malo sastav, ali – ne deli igrače na strance i domaće.

"Nije naznaka ničega, imao sam 12 dana. Nikad nisam gledao ko je stranac, ko je domaći. Znam šta mi je bilo potrebno. Sve zavisi od terena i rezultata. Na terenu se dobijaju odgovori, ja sam ih dobio dosta. Igraćemo svi u istom sistemu".

Smatra da je svaka pobeda u Evropi velika.

"Evropa, opet je Evropa. Nemojte da potcenimo, a da budemo na zemlji. Neću da kažem da je vau, ali je pobeda u Evropi, pobeda u Evropi. Nemojte da minimizujemo pobedu, momci su je zaslužili radom od prvog do poslednjeg minuta. Videli ste kako su radili svi. Počev od trojke napred Katai, Kostov, Arnautović, Kostov je imao dupli pas. Mališa je odradio fenomenalnu utakmicu, on će ići napred, tu nema govora. Zadovoljan sam zadnjom linijom, Seol je imao specifičan zadatak, Lučić je dobio još gori, ali je odradio fenomenalno. Zatvorili smo sve zamisli, imali smo tri, četiri konstrukcije, nekad Rade, nekad Seol.

Još malo o taktici.

"Nismo želeli da im dajemo te tačke koje mogu da napadnu, već da budemo drugačiji u svakom sledećem napadu. Čistili smo teške lopte pozadi, dosta drugih lopti smo dobili. Ekipa koja uzme mnogo drugih lopti je dominantna, i dalje ima posed, može da se namesti sa loptom, da ugrozi protivnika. Uvek može bolje, ali u ovom trenutki, posle ovih priprema, 12 treninga, četiri prijateljske i prava evropska utakmica mogu da im čestitam, kako njima, tako i navijačima, Nema šta da ih pozovem, uvek će biti tu. Kad god, a pogotovo navijač Zvezde zna da prepozna momenat kad je najteže i biće više, hvala njima, osećao sam se prelepo, sa puno emocija, uz dosta fokusa na igru, da dosta funkcioniše kako smo mislili."

Nedostajali su mu navijači.

"Nemam ja šta da pozivam navijače. Oni će uvek biti tu. Posebno navijač Zvezde, on uvek oseti momenat. Tri puta više će biti tu. Posle utakmice sam dao sebi oduška 30 sekundi da se pozdravim sa njima, falilo mi je to", zaključio je Stanković.

