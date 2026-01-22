Slušaj vest

Govorio je mladi fudbaler za početak o radu sa Dejanom Stankovićem, kao i o današnjoj igri crveno-belih.

- Od početka priprema, kada je došao novi šef stručnog štaba, krenuli smo da radimo jako i dosta smo imali trčanja na treninzima i mislim da smo to preneli na utakmicu. Sjajni smo bili u defanzivi, kompaktni i mislim da je zbog toga najviše došla pobeda - počeo je Kostov.

Pretrčao je veliku distancu danas Kostov, a mladi vezni fudbaler je prokomentarisao i tu činjenicu.

- Pogledaću posle, jedva čekam da vidim, stvarno me zanima.

Slavlje Delija i igraca u Malmeu Izvor: Kurir

Nešto je ofanzivniji danas bio Kostov, a apostrofirao je da mu najviše odgovara takva pozicija.

- Naravno ta pozicija mi najviše odgovara. Nekako se to pokazalo na današnjoj utakmici i nadam se da ću nastaviti sa ovakvim partijama do kraja sezone.

Dotakao se i veoma hladnog vremena u Švedskoj.

- Nije toliko uticalo. Pripremali smo se za hladno vreme. Teren je bio sjajan, nije nam smetalo ništa, samo što je bilo malo hladno, ali smo se navikli čim je počela utakmica.

Veliku podršku su imali crveno-beli u Malmeu, a mladi vezni fudbaler je naglasio koliko im je to bilo važno.

- Osećali smo se kao da smo na Marakani, kao i svaku utakmicu u gostima. Kao i uvek i ovim putem želim da pozovem navijače da dođu protiv Selte u što većem broju da nas podrže - završio je Kostov.