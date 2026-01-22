"Odigrali smo sjajnu utakmicu, mislim da je ovo možda i naša najbolja evropska utakmica u poslednjih nekoliko godina. Još jednom smo pokazali da imamo izvanredan tim. Ne pamtim kada smo u evropskoj utakmici, dok vodimo, u gostima, igrali ovako visok presing i sve vreme pritiskali protivnika. Posebno mi je drago zbog Dekija Stankovića, ovo mu je bila prva utakmica i znam koliko mu je značilo da startuje pobedom. Sve čestitke i Dekiju i kompletnom stručnom štabu, koji su fenomenalno pripremili utakmicu. Sve čestitke našim igračima, ostavili su srce na terenu. Ostvarili smo cilj, obezbedili proleće u Evropi i još jednom potvrdili snagu Crvene zvezde na evropskoj sceni. Ova pobeda je dokaz kontinuiteta, stabilnosti i ambicije kluba na veliki ponos svih zvezdaša.

Pozivam sve naše navijače, iz Srbije i regiona, da u četvrtak dođu u što većem broju, da napune Marakanu i pomognu našim sjajnim igračima da pobedom nad Seltom obezbedimo plasman među osam najboljih u Ligi Evrope.", rekao je Terzić.