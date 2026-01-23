Slušaj vest

Crvena zvezda je rezultatom 1:0 pobedila na gostovanju u 7. kolu Lige Evrope, a jedini gol na utakmici je postigao Vasilije Kostov u 16. minutu.

Crveno-beli su bili dominantnija ekipa u hladnoj Švedskog i od prvog minuta su bili bolji od rivala, ali je na kraju samo jedan gol napravio razliku na semaforu.

Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Sedamnaestogodišnji Kostov je postigao drugi gol u Ligi Evrope ove sezone, a ovaj u Malmeu mu je "namestio" Marko Arnautović.

Iskusni fudbaler je odradio veliki posao, na sjajan način izbegao ofsajd, utrčao je u kazneni prostor i poslao hirurški precizno dodavanje na drugu stativu.

A, nakon majstorije je usledila reakcija koja nije mogla da se vidi na televizijskom prenosu. Dok su saigrači krenuli trkom prema drugoj strani i Kostovu, da sa njim proslave gol za prednost.

Snimak postavljen na Instagram nalogu Zvezdine televizije pokazuje osmeh reprezentativca Austrije ispred navijača Malmea.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Radost navijača posle vođstva Zvezde u Malmeu Izvor: Kurir