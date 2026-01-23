Slušaj vest

Engleski reprezentativac Trent Aleksander-Arnold letos je žestoko razočarao navijače Liverpula, kada je posle osvajanja Premijer lige i isteka ugovora odlučio da napusti klub u kom se proslavio i pređe u Real Madrid.

Očekivalo se da će Real u njemu dobiti ogromno pojačanje na poziciji desnog beka, ali Englezu Španije nije "legla".

Česte povrede i slabija forma uticale su da ove sezone upiše samo 11 nastupa, poslednji još početkom decembra, a i to što je odigrao bilo je i više nego bledo.

Španski "El Nacional" tvrdi da je situacija "došla do tačke pucanja" i da je privremeni trener Madriđana Alvaro Arbeloa poručio Trentu da nije u njegovim planovima. Kao glavne zamerke navode se defanzivna nesigurnost i činjenica da u ofanzivi nije dao učinak koji se od njega očekivao.

Ovo za defanzivu se znalo i pre nego što je došao u Real, to jeste njegova glavna mana, pa je neverovatno da su to u "kraljevskom" klubu tek sada uočili i da je morao da dođe Arbeloa da mu to kaže...

Trent Aleksander-Arnold na utakmici protiv Olimpika Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia

U Realu navodno smatraju da bi dalji ostanak samo produžio problem, pa je sve izvesnije da Trent na kraju ove sezone ekspresno otići iz "kraljevskog" kluba.

Za 27-godišnjeg beka sve ovo dolazi u osetljivom trenutku, pošto želi da zadrži mesto u reprezentaciji Engleske pred Svetsko prvenstvo. Konkurencija na njegovoj poziciji je žestoka, pa ostaje da se vidi šta će odlučiti selektor Tomas Tuhel.

Spekuliše se o povratku u Premijer ligu, a kao glavna opcija se naravno pominje Liverpul, koji bi ga svakako rado vratio nazad. Jutros se po Španiji i Nemačkoj piše i da Bajern sprema ponudu za njega, tako da se situacija polako "zakuvava" i izgleda da ćemo na leto imati jedan spektakularni i neočekivani transfer.

Trent je pod ugovorom sa Realom do 30. juna 2031. godine, a Transfermarkt ga procenjuje na 70.000.000 evra.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: