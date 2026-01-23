Slušaj vest

Crveno-beli su u hladnom Malmeu pobedili domaćina rezultatom 1:0 u 7. kolu Lige Evrope.

Strelac jedinog gola na utakmici je bio Vasilije Kostov koji je u 16. minutu doneo radost navijačima, saigračima, ali i Dejanu Stankoviću koji je vodio crveno-bele prvi put na zvaničnoj utakmici otkako se vratio u klub.

Zvezda je pobedom definitivno obezbedila proleće u Evropu, a ostala je u igri i za jedno od prvih osam mesta koje donose direktan plasman u osminu finala

Foto galerija iz Malmea

Nakon utakmice u Švedskoj je usledilo veliko slavlje fudbalera i navijača crveno-belih, a u toku proslave se dogodio manji incident.

Mladi navijač Crvene zvezde je utrčao na teren, sa spremnim telefonom za fotografisanje sa igračima. Dok je trčao prema fudbalerima, jurilo ga je obezbeđenje, ali je Aleksandar Katai stao između njih i dečaka.

Mladi navijač je dobio ispunjenu želju, nakon čega se kapiten Mirko Ivanić pobrinuo da bezbedno napusti teren i pređe na tribine bez potencijalnih problema sa redarima i obezbeđenjem na stadionu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Slavlje Delija i igraca u Malmeu