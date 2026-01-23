Slušaj vest

Poznati fudbalski agent Asaf Vaknin, koji između ostalog zastupa i trenera Žarka Lazetića, čvrsto je stao uz mladog srpskog stručnjaka, kojem ne cvetaju ruže u Makabiju iz Tel Aviva, ističući da je surovi život profesionalaca takav da će se ljudi ophoditi zavisno od rezultata.

Nakon berićetne prve sezone u "Ponosu Izraela", Lazetić ne briljira u tekućoj, što se oseća na svakom koraku kada je reč o atmosferi unutar kluba, koju dobrim delom diktiraju do fanatizma nastrojeni navijači.

"Nema razloga za žaljenje zbog njega, na kraju krajeva, to je fudbal i njegovi navijači. Ima mnogo emocija. Кada ste uspešni, svi vas bodre, kada stvari ne idu dobro, onda svi viču da podnesete ostavku. To je profesija, na bolje ili na gore, on je zrela osoba koja zna kako da se nosi sa tim, to je deo poente", rekao je trenera čiji tim je pre četiri daan doživeo debakl u derbiju protiv Makabija iz Haife.

Zatim se osvrnuo i na kulminaciju krizi, dodajući da je napad Makabijevih navijača na Lazetićevu kuću odraz nedoličnog ponašanja koje je za osudu.

"Postoji granica onoga što navijači mogu da urade, a upotreba nasilja i ispaljivanje vatrometa na njegov prozor, to je ludost. To je prešlo svaku granicu i po mom mišljenju to je nešto što je neoprostivo. Ima smisla što je rekao da želi da ode, ima porodicu i mora da se brine o njoj. On je odrastao čovek i mora da zna kako da se nosi sa boljim ili gorim stvarima", rekao je on.

Sa tim u vezi odluka da se povuče bila je logična, ali su zatim preovladali razlozi da ipak povuče ostavku.

"Mič je bio tu za njega, a činjenica da je ostao je takođe iz poštovanja i zahvalnosti prema Miču Goldaru za sve što je učinio za njega. Našao se u situaciji koja prevazilazi fudbal, bila je to nasilna situacija vezana za njegovu porodicu, a razmatranja su manje objektivna od fudbalskih pitanja. Želeo je da zaštiti svoju porodicu, a oni su prešli granicu. Da sam kao on, i ja bih tako reagovao", zaključio je on.

A da mu se ama ništa ne da u ovoj sezoni, Lazetić je uočio i večeras u Frajburgu gde je njegov Makabi došao do šestog poraza u Ligi Evrope i uz Utreht i Malme ostao jedini tim bez pobede u uvodnoj fazi takmičenja.

Posle ovog meča pokrenuto i pitanje njegove odgovornosti za slabe rezultate pa ne bi bilo iznenađenje ukoliko bi se aktuelnizovala tema rastanka, mada bivši fudbaler i dalje uživa veliko poverenje prvog čoveka kluba.

Primljeni gol u samom finišu meča, prema Lazetićevim rečima, odraz je sezone u kojoj se nalazi izraelski velikan.

"Bili smo stabilni tokom cele utakmice, nije laka utakmica, ali je kao odraz naše sezone. Tu smo i osećamo da nešto zaslužujemo, ali na kraju gubimo. Pokazali smo dobre stvari za budućnost. Naša posvećenost i otpornost su bili dobri, imamo mnogo pozitivnih stvari da ponesemo pored rezultata. Uvek biramo postavu prema igračima koji su najsvežiji u nogama i glavi", rekao je on.

Makabi već za četiri dana očekuje gradski protiv Hapoela, a u slučaju da se ništa bitnije ne promeni, dan rastanka sa aktuelnim trenerom mogao bi da se približi.

