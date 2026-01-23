Slušaj vest

Čukarički je u generalnoj proveri pred nastavak sezone odigrao samo jedno poluvreme protiv Jagelonije, i to vrlo, vrlo slabo. Poljski tim koji igra u nokaut fazi Lige konferencije koristio je svaku grešku Brđana, a u tih 45 minuta koliko je bilo igrano, grešaka je bilo i previše.

Već u trećem minutu Jagelonija je imala priliku, Jožvijak je ubacio loptu, koju je Imaz na sedam metara od gola promašio, bila je to idelna šansa za Poljake. Samo minut kasnije Jagelonija je povela, pored statične odbrane Brđana najpre je šutirao Jožvijak, čiji je prvi pokušaj Čarapić sjajno odbranio, lopta se odbila do istog igrača koji je potom izblokiran, ali potom nije pogrešio Imaz, lako je pogodio mrežu tada već nemoćnog golmana Čukaričkog – 0:1.

U osmom minutu Jagelonija je duplirala prednost. Posle loše reakcije igrača belo-crnih na 25 metara od svog gola Poljaci su „isčačkali“ loptu iz koje su došli do gola, ponovo je Imaz preciznim udarcem savladao Čarapića, drugi put u kratkom vremenskom intervalu – 0:2.

Tek posle toga Čukarički je na momente zaigrao nešto bolje, pa je u 12. minutu Matijašević pokušao sa 17 metara, ali je to bilo preslabo za golmana Jagelonije. Šest minuta kasnije solidna akcija Brđana, ali je snažan udarac Docića sa 18 metara odbrana poljskog tima izblokirala.

U 22. minutu Vdovik je lako dobio duel sa Vadzeom, usledio je njegov udarac koji je Čarapić odbranio, ali je u nastavku akcije na loptu natrčao i u mrežu je smestio Pululu – 0:3. Imao je Čukarički dve solidne šanse u jednoj akciji iz 34. minuta, najpre je Sise mogao da uposli usamljenog Tedića, ali nije uspeo u tome, u nastavku golman Jagelonije zaustavio je udarac Mijovića sa distance.

Do kraja poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, a sa poslednjim sudijskim zviždukom u prvom delu igre na terenu u Beleku počeo je veliki pljusak. Posle 15-ak minuta konstatovano je da nema uslova za nastavak meča zbog terena natopljenog vodom. Ekspedicija Čukaričkog se u subotu vraća za Beograd.

Čukarički – Jagelonija 0:3, prekid u 46. minutu zbog pljuska

Strelci: 0:1 – Imaz u 5, 0:2 – Imaz u 8, 0:3 – Pululu u 22. minutu. Teren: „Kalista“ u Beleku. Gledalaca: 50.

ČUKARIČKI: Čarapić, Dzigba, Tomović, Ðoković, Vadze, Docić, Sisoko, Sise, Mijović, Matijašević, Tedić.

JAGELONIJA: Abramovič, Romančuk, Poco, Pululu, Imaz, Vital, Vojtušek, Vdovik, Pelmard, Jožvijak, Mazurek.

