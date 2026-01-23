Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde stigli su do velike pobede u Ligi Evrope.

Golom Vasilija Kostova četa Dejana Stankovića savladala je Malme u gostima sa 1:0, a koliko je svima u beogradskom klubu značio ovaj trijumf najbolje govore reakcije po završetku utakmice.

Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Slavili su svi - igrači, navijači, stručni štab, uprava... Ali je u pravi trans upao Dejan Stanković!

U prenosu uživo niste mogli da vidite oduševljenog Dekija koji je istrčao do navijača Zvezde da podeli radost sa njima čim se susret završio. Potom se Stanković prekrstio, pa proslavio pobedu i sa fudbalerima, a kako je sve izgledalo možete videti u sledećem snimku:

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir

I na konferenciji za medije po završetku meča, Dejan Stanković je pričao o ovoj proslavi:

- Nemam ja šta da pozivam navijače. Oni će uvek biti tu. Posebno navijač Zvezde, on uvek oseti momenat. Tri puta više će biti tu. Posle utakmice sam dao sebi oduška 30 sekundi da se pozdravim sa njima, falilo mi je to - rekao je Stanković.

Dejan Radonjić slavi pobedu Crvene zvezde u Malmeu Izvor: Kurir