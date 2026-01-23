Slušaj vest

Crveno-beli su pobedom u gostima protiv Malmea rezultatom 1:0 ostali u borbi za mesto u top osam koje bi donelo direktan plasman u osminu finala.

Neke stvari su ostale nepoznate za ekipu iz Ljutice Bogdana pred poslednje kolo ligaškog dela Lige Evrope i sve će postati jasno tek nakon osme utakmice u ovom takmičenju.

Crvena zvezda će biti domaćin Selti, a uprkos činjenici da će igrati pred domaćom publikom, čeka je težak zadatak. U slučaju pobede i povoljnih rezultata u mečevima konkurentnih ekipa, Dejan Stanković i njegov tim bi mogli da slave obezbeđeno mesto u osmini finala.

Ako se to ne dogodi, Zvezda će igrati još jedno kolo, tačnije doigravanje za plasman u osminu finala.



Protiv koga će igrati Crvena zvezda?



Žreb za nokaut fazu Lige Evrope izgleda drugačije od prošle godine.

Zvezdine šanse za mesto u osam najboljih postoje, ali je realnije da će se naći ispod te granice i da će igrati doigravanje, ili baraž za osminu finala sa nekom od ekipa koje takođe nisu bile dovoljno dobre da se nađu na nakoj od prvih osam pozicija na tabeli, ali su se pozicionirale do 24. mesta.

Žreb ima povlašćene i nepovlašećene ekipe i polu je dirigovan.

9. i 10. na tabeli igraju protiv 23. ili 24. na tabeli

11. i 12. na tabeli igraju protiv 21. ili 22. na tabeli

13. i 14. na tabali igraju protiv 19. ili 20. na tabeli

15. i 16. na tabali igraju protiv 17. ili 18. na tabeli

Da je ligaški deo gotov nakon sedmog kola Zvezda bi završila na 11. poziciji koju trenutno drži. U takvom slučaju na žrebu koji je zakazan za 30. januar, mogla bi da izvuče ili 21. Lil, ili 22. Bran.

Ako Zvezda pobedi Seltu i poklope se rezultati utakmica Betisa, Porta i Genka, pa crveno-beli budu među osam najboljih, čekaće sledeći žreb koji će biti održan 27. februara, nakon što bude završen baraž.

Ekipe će biti simetrično raspoređene na dve strane, što je princip sličan onom koji se koristi u tenisu. Na primer, prvoplasirana ekipa će biti sa jedne strane, drugoplasirana sa druge.



Zvezda - Dinamo Zagreb, prvi put posle 35 godina?



Poput Crvene zvezde, zagrebački Dinamo je obezbedio igranje baraža, ali za razliku od beogradskog kluba, ekipa iz prestonice Hrvatske ne može da stigne do osmog mesta.

Dinamo je trenutno na 20. mestu i, ako bi ligaški deo Lige Evrope bio gotov sada, u baražu bi igrao protiv Štutgarta ili Selte koji trenutno imaju pozicije 13 i 14.

Podsetimo, Zvezda je 11. na tabeli, a to mesto donosi duel protiv 21. ili 22. ekipe, što je jako blizu Dinamu...

Kako i Crvena zvezda i Dinamo mogu da napreduju, ali i da padnu na tabeli, postoji šansa da uskoro gledamo novi duel ova dva tima, prvi još od 18. maja 1991. godine.

Komplikovano doći do tačnih kalkulacija kako može doći do toga, ali je prilično jasno da se neće desiti u slučaju da Zvezda pobedi Seltu u Beogradu, a Dinamo Mitjiland u gostima, ili ako oba tima ostvare neuspehe...

Naravno, čak i ako se nađu u istom delu poludirigovanog žreba, potrebno je da 30, januara budu izvučeni kao par. Šanse za to bi bile 50-50 u procentima.

