Slušaj vest

Crvena zvezda obaveštava navijače da od ponedeljka 26. januara počinje prodaja karata za utakmicu sa Seltom na blagajnama stadiona “Rajko Mitić”.

Svi zainteresovani će uz već dostupnu opciju kupovine onlajn putem, moći da obezbede ulaznice za duel sa španskim timom i direktno na Marakani.

‍

Slavlje posle pobede nad Malmeom - Dejan Stanković Foto: Petter Arvidson ©/2025 Petter Arvidson/Starsport.rs ©

Prvotimci Zvezde će u četvrtak 29. januara od 21.00 sat dočekati Seltu u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope. Izabranici Dejana Stankovića su već izborili evropsko proleće, a sada ih očekuje važan meč na evropskoj sceni i borba za mesto među prvih osam na tabeli.

Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja. Svi oni koji budu želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić” do karata mogu doći ONLAJN putem, dok će u ponedeljak ulaznice biti dostupne i na šalterima Marakane.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Selte svi zainteresovani do karata moći da dođu od 12 sati pa sve do početka meča.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever /Jug – 1.200 dinara

Istok – 2.200 dinara

Zapad – 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8.000 dinara

‍