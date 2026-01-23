Susret između Vojvodine i poljskog Rakova je prekinut posle 45 minuta.
NEVOLJE
NEVREME NAPRAVILO HAOS U ANTALIJI: Prekinut meč Vojvodine i Rakova
Slušaj vest
Današnja prijateljska utakmica između fudbalera Vojvodine i poljskog Rakova u Antaliji prekinuta je na poluvremenu zbog loših vremenskih uslova, saopštio je novosadski klub.
Rakov je nakon 45 minuta igre imao vođstvo 3:1, a jedini gol za Vojvodinu postigao je Lazar Ranđelović.
Vojvodina je saopštila i da će tokom dana biti poznato da li će biti odigrana prijateljska utakmica protiv poljske Korone, koja je na programu danas od 16.30.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši