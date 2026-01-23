Slušaj vest

Današnja prijateljska utakmica između fudbalera Vojvodine i poljskog Rakova u Antaliji prekinuta je na poluvremenu zbog loših vremenskih uslova, saopštio je novosadski klub.

Rakov je nakon 45 minuta igre imao vođstvo 3:1, a jedini gol za Vojvodinu postigao je Lazar Ranđelović.

Vojvodina je saopštila i da će tokom dana biti poznato da li će biti odigrana prijateljska utakmica protiv poljske Korone, koja je na programu danas od 16.30.

