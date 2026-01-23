Slušaj vest

Kapiten Liverpula Virdžil van Dajk nije bio raspoložen da nakon ubedljive pobede protiv Olimpika iz Marseja pridaje značaj nedavnom otkazu Ćabiju Alonsu u Real Madridu i sve učestalijim spekulacijama o mogućem povratku Španca na "Enfild".

Liverpul je ubedljivom pobedom na "Velodromu" utro put ka direktnom plasmanu u osminu finala Lige šampiona, ali je Alonso bio jedna od preovlađujućih tema.

To je izazvalo osmeh kod raspoloženog Arnea Slota, ali Van Dajk nije slično doživeo to.

"Mislim da je to veliko nepoštovanje. Кritika je deo igre, svi to znamo, ali mislim da je to i razlog zašto on (novinar) nije ovde. Mislim da je kritika sastavni deo našeg života, to je ono sa čim živimo i apsolutno je opravdana ako pogledate šta radimo ove sezone, nažalost po nas, posebno na osnovu prošle sezone", rekao je Van Dajk posle meča u Provansi.

Liverpul će u poslednjem kolu regularnog dela sezone u Ligi šampiona dočekati Karabag, a prethodno ga u subotu popodne očekuje nimalo lak zadatak na gostovanju Bornmutu.

