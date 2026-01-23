Slušaj vest

Robertsonov ugovor sa Liverpulom ističe na leto, a prošle sedmice je rekao da još nije doneo odluku o budućnosti.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) naveo je da je Totenhem kontaktirao Liverpul, ali da u ovoj stazi nije postignut nikakav dogovor.

Robertson je 2017. godine iz Hala prešao u Liverpul za oko osam miliona funti. Škotski 31-godišnji fudbaler do sada je odigrao 363 utakmice za klub sa Enfilda i osvojio devet trofeja, uključujući dve titule u Premijer ligi i trofej Lige šampiona. ; Poslednji put igrao je 17. januara protiv Barnlija, kada je u igru ušao sa klupe.

Pre te utakmice trener Liverpula Arne Slot rekao je da je Robertson važan klubu i pozvalio je njegovo ponašanje i zalaganje nakon što je izgubio mesto u prvom timu od dolaska Miloša Kerkeza.

(Beta)

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir