Poznati engleski golgeter Temi Ejbraham na putu je da se posle četiri i po godine iz Bešiktaša vrati u engleski fudbal pošto je na pragu povratka u Aston Vilu za koji je u sezoni 2018/19 postigao čak 26 golova u Čempionšipu.

Kako prenosi "TRT Spor", a što je potvrdio i Fabricio Romano, dve kluba su postigla dogovor za obeštećenje od 21 milion evra plus Jašin Ozdžan, koji će stići u Istanbul u sklopu transfera.

Ejbraham je letos stigao na pozajmicu iz Rome u crno-beli tim sa Bosfora, a u poslednje vreme je sve učestalije tresao protivničke mreže po Turskoj što mu je bila savršena preporuka da se vrati u Vilu.

Tim Unaija Emerija je sredinom januara ostao bez Donijela Malena, koji je otišao na pozajmicu u Romu pa Ejbraham stiže kao vrhunska zamena u sve izazovnijem delu sezone.

Iskusni engleski golgeter tako će rasteretiti Olija Votkinsa, koji je jedini pravi centarfor u Vili u tekućoj kampanji.

