Dete Barselone, koje se u najboljem svetlu pokazalo u dresu OFK Beograd Hugo Alba, mogao bi uskoro da napusti Srbiju.

Iako se Alba dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom, on bi mogao da se vrati u Španiju.

Prema pisanju “Cadenaser-a” – Alba je blizu povratka u rodnu Španiju gde bi trebalo da zaduži dres Eldensea. Reč je o španskom trećeligašu koji u Albi vidi dugoročno rešenje za poziciju centarfora.

Pokušaće da sa momkom koji je odigrao 14 utakmica za OFK Beograd, uz jedan postignut pogodak, izbore ulazak u viši rang.

