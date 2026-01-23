Slušaj vest

Fudbalski klub Crvene zvezda prodao je 3.000 ulaznica za meč protiv Selte u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope za tri sata - nakon pobede protiv Malmea do ponoći.

Zvezda je savladala Malme sa 1:0 u sedmom kolu Lige Evrope i tako obezbedila "proleće" u Evropi.

1/14 Vidi galeriju Foto galerija iz Malmea Foto: Kurir

Posle pobede poraslo je interesovanje za poslednju utakmicu grupne faze. Ukupno je prodato 25.000 (računaju se i sezonske).

Presek je napravljen u ponoć, a onlajn prodaja nastavljena je i danas. Karte će se na blagajnama naći u ponedeljak.

Zvezda dočekuje Seltu u četvrtak od 21 sat, evropsko proleće je već obezbeđeno, a crveno-beli imaju priliku da pobedom dođu direktno do osmine finala.

Za to je potrebno da se poklope i ostali rezultati.

