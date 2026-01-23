Menadžer Mančester sitija sipao hvalospeve na račun najvećeg rivala
ARSENAL JE NAJBOLJI TIM NA SVETU: Da li Pep Gvardiola ponovo igra "igrice"?
Premijer liga stigla je do 23. kola, vodeći Arsenal ima sedam bodova više od Mančester sitija i Aston Vile.
Menadžer Sitija Pep Gvardiola govorio je o lideru na tabeli i možda prebacio pritisak na Mikela Artetu i Arsenal.
Gvardiola je izjavio da je Arsenal sada najbolji tim na svetu.
"Apsolutno. Arsenal je najbolji tim na svetu u ovom trenutku. Pogledajte Ligu šampiona, pogledajte Premijer ligu. Pogledajte kupove. Oni su sada najbolji tim i nadam se da ćemo biti blizu i biti sve bolji. Nadam se da će nam dati šansu da ih uhvatimo", rekao je Pep Gvardiola verovatno u nameri da skine pritisak sa svoje ekipe kojoj ne ide najbolje u poslednje vreme.
