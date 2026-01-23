Slušaj vest

Premijer liga stigla je do 23. kola, vodeći Arsenal ima sedam bodova više od Mančester sitija i Aston Vile.

Menadžer Sitija Pep Gvardiola govorio je o lideru na tabeli i možda prebacio pritisak na Mikela Artetu i Arsenal.

Gvardiola je izjavio da je Arsenal sada najbolji tim na svetu.

"Apsolutno. Arsenal je najbolji tim na svetu u ovom trenutku. Pogledajte Ligu šampiona, pogledajte Premijer ligu. Pogledajte kupove. Oni su sada najbolji tim i nadam se da ćemo biti blizu i biti sve bolji. Nadam se da će nam dati šansu da ih uhvatimo", rekao je Pep Gvardiola verovatno u nameri da skine pritisak sa svoje ekipe kojoj ne ide najbolje u poslednje vreme.

