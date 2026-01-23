S obzirom da je cena dresa 102 evra, jasno je da je Šalke u jednom danu zaradio više od 600.000 evra
EDIN DŽEKO IZAZVAO HISTERIJU U ŠALKEU: Nemački klub prvog dana prodao neverovatan broj dresova i zaradio basnoslovnu sumu
Edin Džeko je u četvrtak uspešno prošao lekarske preglede i zatim potpisao ugovor sa Šalkeom.
Vodeći tim Druge Bundeslige ima za cilj povratak u elitni rang, pa će mu usluge iskusnog 39-godišnjeg napadača dobro doći.
Edin Džeko, Šalke Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago sportfotodienst / Profimedia
Džeko je u petak ujutru odradio prvi trening sa novim klubom, a tom treningu je prisustvovalo više od 1.200 navijača.
Da je dolazak "Dijamanta" izazvao histeriju, govori podatak da je klub samo prvog dana prodao više od 6.000 dresova.
S obzirom da je cena dresa 102 evra, jasno je da je Šalke u jednom danu zaradio više od 600.000 evra.
