Slušaj vest

Edin Džeko je u četvrtak uspešno prošao lekarske preglede i zatim potpisao ugovor sa Šalkeom.

Vodeći tim Druge Bundeslige ima za cilj povratak u elitni rang, pa će mu usluge iskusnog 39-godišnjeg napadača dobro doći.

Edin Džeko, Šalke Foto: Maik Hölter/TEAM2sportphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

 Džeko je u petak ujutru odradio prvi trening sa novim klubom, a tom treningu je prisustvovalo više od 1.200 navijača.

Da je dolazak "Dijamanta" izazvao histeriju, govori podatak da je klub samo prvog dana prodao više od 6.000 dresova.

S obzirom da je cena dresa 102 evra, jasno je da je Šalke u jednom danu zaradio više od 600.000 evra.

Ne propustiteFudbalEDIN DŽEKO SE VRATIO U NEMAČKU: Legendarni napadač potpisao za evropskog velikana sa samo jednim ciljem...
Edin Džeko na meču Austrija - Bosna i Hercegovina
FudbalDŽEKO POSLE SAMO 6 MESECI NAPUŠTA FJORENTINU: Iskusni napadač pojačava konkurenciju
Edin Džeko u dresu Fiorentine
FudbalDŽEKO POBESNEO NA NAVIJAČE: Potrebna nam je podrška, a ne zvižduci posle svakog pogrešnog pasa...
Edin Džeko u dresu Fiorentine
Fudbal"TVOJ GLAS ĆE ZAUVEK OSTATI DEO NAŠE DUŠE..." Edin Džeko se dirljivim rečima oprostio od Halida Bešlića
e dž.jpg

Edin Džeko kiti muzičare Izvor: Tiktok/@denialahmetovicofficial