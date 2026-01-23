Slušaj vest

Ugovor dva kluba sadrži i opciju otkupa italijanskog napadača po ceni od 34,8 miliona funti.

Luka je u Veliku Britaniju stigao u četvrtak uveče, a globalni direktor za fudbal Notingem Foresta Edu Gaspar istakao je da klub veruje da će novi igrač doneti dodatni kvalitet timu.

"Lorenco je igrač koji našem timu donosi specifične kvalitete i veoma smo zadovoljni što nam se pridružio. Igrao je na najvišem nivou u različitim zemljama i dolazi sa dobrom kombinacijom iskustva i prostora za dalji razvoj", rekao je Gaspar.

Pre Napolija Luka je nastupao za Vićencu, Torino, Palermo, Pizu i Udineze.

"Svi u klubu žele Lorencu dobrodošlicu i radujemo se da vidimo kakav će uticaj imati na ekipu do kraja sezone", dodao je on.

(Beta)