Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak 29. januara od 21.00 čas igraju protiv Selte odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala Lige Evrope.

Crveno-beli nažalost ne zavise samo od sebe, već i od drugih rezultata, pa ako se sve poklopi, uz pobedu nad ekipom iz Španije, mogu da se nadaju velikom uspehu.

Baš zbog toga, u FK Crvena zvezda veruju da će navijači prepoznati trenutak i da će ispuniti stadion "Rajko Mitić". Uz podršku sa tribina, prvak Srbije imao bi čemu da se nada protiv Selte iz Viga.

Prema informacijama iz kluba, do kojih je došao Kurir, ljudi iz menadžmenta Crvene zvezde radili su prvi presek sve do ponoći, kada je prodato čak 3.000 karata. Odličan rezultat u Švedskoj i trijumf nad Malmeom dodatno su podigli interesovanje za utakmicu koja će biti igrana sledećeg četvrtka na Marakani.

Veruju u Ljutice Bogdana 1A u svoje odane navijače pred bitan meč protiv Selte.

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir