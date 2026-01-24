Slušaj vest

Prvotimci FK Crvena zvezda će u četvrtak 29. januara od 21.00 čas, dočekati Seltu Vigo u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marjan Marković izneo je očekivanja pred tu važnu utakmicu po crveno-bele.

Marjan Marković, bivši fudbaler Crvene zvezde
Marjan Marković, bivši fudbaler Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prisetio se nekadašnji igrač Crvene zvezde Marjan Marković utakmice protiv Selte koja je odigrana na Marakani 2000. godine. Crveno-beli su slavili na Marakani rezultatom 1:0, a strelac jedinog gola bio je Goran Drulić u 62. minutu.

- Bilo je to jedno nezaboravno veče za nas igrače koji smo tada igrali. Dobili smo tako jedan veliki klub u to vreme, ekipu Selte pred prepunom Marakanom. Bila je vrhunska atmosfera i očekujem da će to biti i sada. Ponovo pune tribine i da igrači, nošeni navijačima, ostvare istorijski uspeh, da se plasiraju među osam najboljih - rerkao je Marjan Marković za klupski sajt.

Delije
Delije će uvek biti 12. igrač kada je Crvena zvezda u pitanju Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Iskoristio je Marjan Marković priliku da pozove navijače da dođu u što većem broju na meč protiv Selte u četvrtak.

- Naravno da treba da dođu. Ne bi trebalo da se postavlja to pitanje, jer je to utakmica od velikog značaja i očekujem da će navijači ispuniti svoje obećanje prema igračima i da ćemo zajedno ostvariti cilj. Uz što veći broj zvezdaša, da dođemo do pobede i da ostvarimo plasman među osam najboljih - završio je Marković.

