Budućnost iz Podgorice predstavio je pet novih igrača tri dana uoči puta na pripreme u Španiju.

Ugovore na godinu i po dana sa podgoričkim klubom potpisali su Nemanja Nikolić, Stefan Hajdin, Miloš Milović, Nikola Janjić i Nikola Medojević.

Srpski napadač Nemanja Nikolić (33) dolazi iz tajlandskog Buriram junajteda i vraća se u crnogorski fudbal nakon 15 godina.

Seniorsku karijeru započeo je u Grblju, a tokom karijere nastupao je, između ostalih, za Rostov, Aktobe, Spartak iz Subotice, Partizan, Vojvodinu, Al Raed i Tobol.

Levi bek Stefan Hajdin (31) prošao je omladinske škole Crvene zvezde i Zemuna, a veći deo karijere proveo je u Srbiji, gdje je igrao za više klubova, uključujući Spartak iz Subotice, Crvenu zvezdu, Voždovac, Čukarički i Napredak. Jednu sezonu proveo je u rumunskom Sepsiju, a bio je i član omladinske reprezentacije Srbije.

Tim koji je nedavno preuzeo Miodrag Božović Grof jači je za još trojicu novih igrača, u pitanju su Miloš Milović, Nikola Janjić i Nikola Medojević.

Budućnost je jesenji deo sezone završila na sedmom mestu crnogorskog prvenstva sa 25 bodova, jesenji prvak je Sutjeska sa 36 bodova ispred Mornara koji ima 32.

