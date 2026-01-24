Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde imali su žestok okršaj sa simpatizerima Malmea veče pred utakmicu dva kluba u Švedskoj.

Snimci tuče Delija i navijača Malmea vrlo brzo su se pojavili na društvenim mrežama, ali i medijima.

Navijači Crvene zvezde protiv Malmea Foto: Kurir

Posle prvih snimaka koji su se pojavili veče uoči meča, na pojedinim švedskim profilima na društvenim mrežama sada se dele i novi video-zapisi. Na njima se vidi veća grupa navijača Malmea koja se okupila na gradskom trgu u trenutku dolaska navijača Crvene zvezde, uz očiglednu nameru da dođe do sukoba.

Na navijačkoj stranici „Off njuz“ pojavio se novi snimak koji pokazuje da je u kratkom direktnom kontaktu došlo do fizičkog sukoba, nakon čega su se navijači domaćeg tima povukli. Nekoliko njih je završilo je na putu, a na kraju je stigla policija.

FK Crvena zvezda pobedila je Malme rezultatom 1:0, uz gol Vasilija Kostova. Na samoj utakmici nije bilo incidenata između dve navijače grupe. I jedni i drugi navijali su za svoje klubove, bez i najmanjih incidenata.