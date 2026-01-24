Slušaj vest

Beživotno telo rođenog brata Nemanje Vidića je, podsetimo, pronađeno u utorak 20. januara.

Na Lešću su zabeleženi potresni prizori.

Nemanja Vidić je, uz članove najbliže porodice, bio vidno utučen, a na oproštaj su došli i brojni prijatelji, ali i ličnosti iz sveta fudbala, od kojih su neki nekadašnji Nemanjini saigrači iz Crvene zvezde i reprezentacije: Aleksandar Kolarov, Dušan Basta, Zoran Laković, Aleksandar Luković, Ivica Tončev...

Dušan Vidić je ispraćen na kremaciju.

Ispraćaj Dušana Vidića Foto: M.M./ATAIMAGES

Ko je bio Dušan Vidić?

Informacija o smrti Dušana Vidića je šokirala Srbiju, a detalji tragedije nisu poznati javnosti.

O Dušanu se nije znalo mnogo, Nemanja je neko ko nije puno pričao o privatnim stvarima tokom bogate karijere, a porodicu je posebno čuvao daleko od javnosti.

Zna se da je Dušan sa Nemanjom trenirao u fudbal u lokalnom Jedinstvu iz Užica. Za razliku od Nemanje koji je otišao u Crvenu zvezdu, a igrao potom za Spartak Mosvku, Mančester junajted i Inter, Dušan je rano prestao da se bavi fudbalom.

