Na Lešću su zabeleženi potresni prizori.

Nemanja Vidić je, uz članove najbliže porodice, bio vidno utučen, a na oproštaj su došli i brojni prijatelji, ali i ličnosti iz sveta fudbala, od kojih su neki nekadašnji Nemanjini saigrači iz Crvene zvezde i reprezentacije: Aleksandar Kolarov, Dušan Basta, Zoran Laković, Aleksandar Luković, Ivica Tončev...

Dušan Vidić je ispraćen na kremaciju.

Ko je bio Dušan Vidić?

Informacija o smrti Dušana Vidića je šokirala Srbiju, a detalji tragedije nisu poznati javnosti.

O Dušanu se nije znalo mnogo, Nemanja je neko ko nije puno pričao o privatnim stvarima tokom bogate karijere, a porodicu je posebno čuvao daleko od javnosti.