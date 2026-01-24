Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde ponovo su radi da pokažu svoju humanost na delu.

FK Crvena zvezda obaveštava javnost da će humani navijači, koji budu donirali krv tokom predstojeće 35. akcije "Crveno-bela krv", dobiti ulaznicu za utakmicu poslednjeg kola ligaške faze Lige Evrope, u kojoj crveno-beli dočekuju špansku Seltu.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Akcija "Crveno-bela krv" će tradicionalno biti održana 35. put u nedelju 25. i ponedeljak 26. januara od 10.00 do 18.00 časova u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“.

Svi zvezdaši koji doniraju krv u toku akcije, biće nagrađeni od strane kluba kartom za utakmicu osmog kola Lige Evrope protiv Selte.

Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola ili nekih drugih opijata.

Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.