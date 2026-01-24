Slušaj vest

Nekadašnji trener FK Crvena zvezdaMiloš Milojević u Malmeu je gledao utakmicu svoja dva bivša kluba.

Srpski stručnjak Miloš Milojević bio je gost crveno-belih u Švedskoj, gde živi poslednjih decenija.

Miloš Milojević iz dana kada je vodio FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Živi u Malmeu sa porodicom

Miloš Milojević bio je osvajač duple krune sa Crvenom zvezdom u sezoni 2022/2023. Pre toga, radio je samostalno u Malmeu, a posle crveno-belih bio je prvak Ujedinjenih Arapskih Emirata s klubom Al Vasl, dok mu je poslednji tim bio Šarža. Trenutno je u Malmeu, gde živi s porodicom.



Govorio je Miloš Milojević (43) o Crvenoj zvezdi, aktuelnoj sezoni i povratku Dejana Stankovića na Marakanu.

- Pratio sam Zvezdu koliko sam imao vremena dok sam bio zaposlen. Mislim da Zvezda dobija s Dekijem na disciplini, odgovornosti, na dobrom odnosu prema Zvezdinom dresu. Taktički će sigurno biti promena, znam njegov stil rada, znam kako je radio kolega Vladan Milojević. Mislim da će igrači dobro reagovati. Dobro je što ima fudbalera koji su sarađivali s Dekijem i koji će pomoći onima koji nisu radili s njim i uvesti ih u njegov sistem rada - rekao je Miloš Milojević.

Miloš Milojević gost Crvene zvezde u Malmeu Izvor: Kurir

Titula nije sporna

Crveno-beli imaju velike ambicije u prvenstvu Srbije, ali i Ligi Evrope.

- Spremni su i on i igrači za sve to. U domaćem prvenstvu je Zvezda veliki favorit i ne dovodim u pitanje titulu. U Evropi dosta zavisi od toga ko će biti protivnik, da li će doći iz "liga petice", u kojoj neki timovi ne gledaju Ligu Evrope do tog trenutka... Zvezda je u svakom slučaju kod kuće moćna i za najjače klubove. Znamo šta je Marakana. Očekujem da će tu biti sve okej i u najboljem redu, da će se napraviti iskorak i da će se preskočiti još jedno kolo.

Milojević je na odmoru od leta, kad se sporazumno rastao sa Šaržom.

- Odmaram se i radim na svojoj edukaciji. U planu su neke posete klubovima i trenerima, davno sam to hteo, ali sam išao iz posla u posao i nisam imao vremena. Trenutno sam u fudbalu poluaktivno i više sam posvećen porodici.

Ima specifično mišljenje o Crvenoj zvezdi - Miloš Milojević Foto: Nenad Kostić

Na Marakanu za deset godina

Na pitanje Kurira da li planira u dogledno vreme povratak u Crvenu zvezdu, Milojević je dao zanimljivo odgovor.

- Mislim da je prerano. Drago mi je što se Deki vratio, jer je očigledno želeo i mislim da će dati Zvezdi mnogo. Nisam neko ko voli da se vraća, više mislim da bi klub trebalo da traži novi način i put, kao i ja kao trener što bih voleo da probam nove stvari. Povratak - da, ali posle 10 ili 15 godina. Ako se stvori šansa i ako budem dovoljno dobar.

Bili smo svedoci da u Švedskoj cene i poštuju Miloša Milojevića, jer je pored razgovora sa srpskim novinarima, proveo i dosta vremena u priči sa švedskim.

- Ne zamišljam sebe kao zvezdu. Nisam zvezda, Zlatan Ibrahimović... Uvek se trudim da radim pošteno i maksimalno. Dugo nisam bio u Malmeu, iako ovde živim. Sticajem okolnosti i tranzicije u klubu, imali smo preambicioznog sportskog direktora koji je hteo da bude trener kada smo bili na tri boda od prvog mesta i kada smo osvojili Kup. Došao je na moje mesto, nije imao uspeha... A sada, niti sam ja, niti on u klubu. Njemu je bolje, on je trener za prekide u Totenhemu, ja sam bez posla (smeh). Neke stvari jednostavno ne možete da kontrolišete, ali volim da kažem da dobijete to što zaslužujete i koliko ste spremni u tom trenutku. Radim na sebi, gledam dalje - objasnio je Miloš Milojević i poentirao:

Srbima teško u Evropi

- Treba samo da se radi na sebi i da se gleda napred, to je moj moto. Posao u top pet liga? Jeste ambicija, ali iskreno - jako je teško kad imate prezime na "ić". Nema nas u tim ligama, nažalost. Trend je da dolaze Španci, Portugalci, mladi treneri iz MLS lige zbog vlasničkih struktura klubova, koje su jako orijentisane ka podacima, oni su predvodnici tog talasa. To je trend i nije lako. Marko Nikolić od svih Srba radi u najjačoj ligi trenutno. Imamo i Kostu Runjaića, ali on nije "srpski đak". Jeste to ambicija, radim na tome, pa ćemo videti.

Dve godine Miloš Milojević radio je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Posle titule sa Al Vaslom, usledila je lošija epizoda u Šarži.

- Pozitivna priča, pre svega sa Al Vaslom. Što se tiče Šarže, bilo je kako sam predvideo i u analizi, jer nekad pomislite da može da se promeni i što inače ne može. U svakom slučaju, još jedno iskustvo, internacionalno i interkontinentalno. Mislim da sam bolji trener nego što sam bio pre svega toga iskustveno. Sarađivao sam s velikim brojem igrača različitih nacionalnosti, koji mogu da budu teški za menadžment - bio je iskren Miloš Milojević.

Jovan Mijatović, Stefan Mitrović i Marko Stamenić u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Starsport.rs ©

Afirmisao Mijatovića i Mitrovića

Valja pomenuti da je u svom mandatu u Crvenoj zvezdi Miloš Milojević afirmisao nekoliko mladih fudbalera koji su klubu doneli ozbiljnu zaradu. Baš kod Milojevića blesnuo je punim sjajem Jovan Mijatović, koji je i debitovao kod njega u Evropi, na meču protiv Ferencvaroša. Stefan Mitrović je baš pod komandom Milojevića pružao najbolje partije u crveno-belom dresu.

Miloš Milojević trenerskim poslom bavi se od 2013. godine. Sa Crvenom zvezdom osvojio je prvenstvo i kup 2023. godine, sa Malmeom je bio osvajač kupa Švedske 2022, dok je sa timom Al Vasl bio prvak Ujedinjenih Arapskih Emirata i osvajač kupa 2024.godine. Najviše voli da mu ekipe igraju u formaciji 4-2-3-1. FSS ga je proglasio trenerom godine u sezoni 2022/2023, dok je isto zvanje dobio i u Emiratima godinu dana kasnije.