Fudbaleri Vest Hema pobedili su na svom terenu u Londonu Sanderlend 3:1, u utakmici 23. kola Premijer lige.
VEST HEMU DOVOLJNO POLUVREME: Sanderlend bez rešenja u Londonu
Prednost Vest Hemu doneo je Krisensio Samervil golom u 14. minutu, a vođstvo je uvećao Džarod Bouen pogotkom iz penala u 28. minutu.
Treći gol za Vest Hem postigao je Mateuš Fernandeš u 43. minutu, dok je konačan rezultat postavio napadač Sanderlenda Brajan Brobi pogotkom u 66. minutu.
Vest Hem zauzima 18. mesto na tabeli sa 20 bodova, dok je Sanderlend deveti sa 33 boda.
Vest Hem će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu protiv Čelsija, dok će Sanderlend dočekati Barnli.
(Beta)
