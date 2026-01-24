Fudbaleri Osasune pobedili su na gostujućem terenu u Madridu Rajo Valjekano 3:1, u 21. kolu španske Primere.
OSASUNA DOMINIRALA U MADRIDU: Gosti golovima u nadoknadi pobedili Rajo Valjekano
Strelci za Osasunu bili su Ante Budimir u 29. i Viktor Munjos u prvom i Asier Osambela u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Rajo Valjekano postigo je Pate Sis u 59. minutu.
Osasuna je osma sa 25 bodova, a Rajo Valjekano je na 13. mestu sa tri boda manje.
U narednom kolu, Osasuna će u Pamploni dočekati Viljareal, dok će Rajo Valjekano gostovati Real Madridu.
(Beta)
