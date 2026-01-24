Slušaj vest

Strelci za Osasunu bili su Ante Budimir u 29. i Viktor Munjos u prvom i Asier Osambela u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Rajo Valjekano postigo je Pate Sis u 59. minutu.

Osasuna je osma sa 25 bodova, a Rajo Valjekano je na 13. mestu sa tri boda manje.

U narednom kolu, Osasuna će u Pamploni dočekati Viljareal, dok će Rajo Valjekano gostovati Real Madridu.

(Beta)

