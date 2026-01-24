Slušaj vest

Poveo je Bajern golom Hiroki Ita u 23. minutu, a izjednačenje Augzburgu doneo je Artur Čaves pogotkom u 75. minutu.

Augzburg je do preokreta stigao šest minuta kasnije pogotkom Han-Noe Mosenga.

Bajern je prvi na tabeli sa 50 bodova, i ima 11 više i utakmicu više od drugoplasirane Borusije Dortmund. Auzburg je na 15. mestu sa 16 bodova.

U narednom kolu, Bajern će gostovati Hamburgu, dok će Augzburg dočekati Sankt Pauli.

Fudbaleri Bajer Leverkuzena su na svom terenu pobedili Verder iz Bremena 1:0.

Odlučujući gol postigao je Lukas u 37. minutu.

Bajer je šesti sa 32 boda, a Verder je na 14. mestu sa 18 poena.

U sledećem kolu, Bajer će u Frankfurtu gostovati Ajntrahtu, dok će Verder dočekati Hofenhajm.

U ostalim mečevima, Hofenhajm je na gostujućem terenu u Frankfurtu pobedio Ajntraht 3:1, Majnc je kao domaćin pobedio Volfsburg 3:1, dok je Lajpcig na gostujućem terenu pobedio Hajdenhajm 3:0.

