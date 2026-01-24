Fudbaleri Valensije pobedili su na svom terenu Espanjol 3:2, u 21. kolu španske Primere.
BODOVI OSTAJU KOD KUĆE: Valensija iz penala u nadoknadi do pobede nad Espanjolom
Strelci za Valensiju bili su Hugo Duro u 15, Eraj Kemert u 59. i Larži Ramazani iz penala u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
Golove za Espanjol postigli su Ramon Terats u 55. i Hose Kopete autogol u 80. minutu.
Valensija je na 13. mestu sa 23 boda, a Espanjol je peti sa 34 poena.
U narednom kolu, Valensija će u Sevilji gostovati Betisu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Alaves.
(Beta)
