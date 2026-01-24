Slušaj vest

„Cela porodica Intera duboko je potresena smrću Nazareno Kanutija. Proizvod omladinske škole kluba, odigrao je 183 utakmice za Nerazure tokom sedam sezona. Osvojio je dva Kupa Italije i jedan Skudeto u sezoni 1979/80, uvek je nosio dres sa ponosom, posvećenošću i duhom žrtvovanja. Misli svih u FK Inter su u ovom trenutku uz njegovu porodicu“, navedeno je u saopštenju Intera.

Kanuti je rođen 15. januara 1956. godine u Bozolu, za Inter je igrao od 1976. do 1982. godine. Pokrivao je pozicije u poslednjoj liniji tima, i ostao upamćen kao jedan od ljubimaca navijača zbog bespoštedne srčanosti koju je iz dana u dan donosio na teren.

Interesantno je da je jednu sezonu proveo u dresu gradskog rival Milana, a nastupao je još za Đenovu, Kataniju i Solbiateze, pre nego što je 1989. završio karijeru.