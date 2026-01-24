TUŽNE VESTI IZ SERIJE A: Preminuo legendarni fudbaler Intera
„Cela porodica Intera duboko je potresena smrću Nazareno Kanutija. Proizvod omladinske škole kluba, odigrao je 183 utakmice za Nerazure tokom sedam sezona. Osvojio je dva Kupa Italije i jedan Skudeto u sezoni 1979/80, uvek je nosio dres sa ponosom, posvećenošću i duhom žrtvovanja. Misli svih u FK Inter su u ovom trenutku uz njegovu porodicu“, navedeno je u saopštenju Intera.
Kanuti je rođen 15. januara 1956. godine u Bozolu, za Inter je igrao od 1976. do 1982. godine. Pokrivao je pozicije u poslednjoj liniji tima, i ostao upamćen kao jedan od ljubimaca navijača zbog bespoštedne srčanosti koju je iz dana u dan donosio na teren.
Interesantno je da je jednu sezonu proveo u dresu gradskog rival Milana, a nastupao je još za Đenovu, Kataniju i Solbiateze, pre nego što je 1989. završio karijeru.