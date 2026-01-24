Slušaj vest

Srpski reprezentativac Luka Jović postigao je još jedan gol u pobedi AEK nad Asterasom 1:0.

Luka je pogodio mrežu Asterasa u prvom poluvremenu meča 18. kola domaćeg šampionata, ispostavilo se doneo pobedu 1:0.

Luka Jović u dresu AEK-a

Pogotku je prethodila akcija koju su kreirali Pelios i Varga.

Grk je dugo "nosio" loptu, predao je potom Mađaru, ovaj se oslobodio čuvara i servirao asistenciju srpskom fudbaleru. Jović se potom odlično snašao i zatresao mrežu gola domaćih.

AEK-u je pobeda donela proboj na prvo mesto, ispred Olimpijakosa, koji ima meč manje.

Na listi strelaca Jović je trenutno drugi sa 12 pogodaka, gol više ima El Kabi iz tabora atinskih crveno-belih.

