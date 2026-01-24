Slušaj vest

Fudbaleri Lećea i Lacija odigrali su 0:0 u 22. kolu Serije A.

Bio je ovo okršaj dva srpska napadača, međutim, nisu uspeli da se upišu u strelce. Štulić je bio od starta na terenu za Leće, a Ratkov je ušao za goste iz Rima, ali nije bilo uspeha.

Najbolju priliku u prvom poluvremnu je imalo Leće, kada je Ramadani zatresao prečku.

U drugom poluvremenu je Lacio pripretio preko Dije, dok je domaćin preko Sotila imao šansu iz slobodnog udarca, ali je gađao pored gola.

Lacio je ostao na sredini tabele, dok Leće je mesto iznad zone ispadanja sa bodom više od Fiorentine.

