Fudbal
SAČEKUŠA ZA DELIJE U TUZLI! Navijači Crvene zvezde napadnuti kod aerodroma po povratku iz Malmea - isplivali snimci (VIDEO)
U Tuzli su u subotu uveče napadnuti navijači Crvene zvezde. Sačekuša im je napravljena nedaleko od tuzlanskog aerodroma.
Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.
Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.
Za sada se ne zna koja grupa je izvršila napad
Kurir.rs/Avaz
