U Tuzli su u subotu uveče napadnuti navijači Crvene zvezde. Sačekuša im je napravljena nedaleko od tuzlanskog aerodroma.

Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Za sada se ne zna koja grupa je izvršila napad

Kurir.rs/Avaz

