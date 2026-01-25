Slušaj vest

Dijego Košta je baš bio drzak prema nekadašnjem treneru.

Svi ćemo ovog brazilskog fudbalera sa španskim pasošem pamtiti po njegovoj fudbalskoj drskosti, ali ništa drugačije nije bilo ni van njega.

Sada je u razgovoru u jednom podkastu koji vodi Džon Obi Mikel, njegov nekadašnji saigrač, rekao da je Antonio Konte bio veoma grub prema njemu, a pritom je izneo i različite kritike na njegov račun.

Antonio Konte je primetno sklanjao Koštu iz tima, a napadač je imao šta da kaže.

"Prosledio sam poruku Marini Granovskaji (tadašnjoj sportskoj direktorki) i ona mi je odmah rekla da to što radi nije prihvatljivo. Da on nije vlasnik kluba.

Bio sam u Brazilu sa porodicom i pozvao sam Marinu da joj kažem da ne zaslužujem da me tretiraju na takav način, naročito posle svega što sam učinio za klub. On nikome ne veruje i misli da sve zna. Trenirati sa njim zaista nije zabavno. Uvek je ljut, stalno loše raspoložen. Verovatno nema odnose kod kuće. Toliko je ogorčen. Niko ga nije voleo. Zato se nije dugo zadržao. Nažalost po njega, trofeje u Čelsiju je osvojio sa mnom. Ali prošlost je prošlost. Želim mu sve najbolje", rekao je Dijego Košta.

