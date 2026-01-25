Slušaj vest

Antonio Konte je morao da posegne za pojačanjima usled velikog broja povređenih igrača, primetićete i večeras protiv Juventusa u derbiju koliko Napoliju fale pojedinci.

Antonio Konte Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia

Italijanski stručnjak će u nastavku šampionata moći da računa i na dosadašnjeg fudbalera Verone, Žovanea.

To je potvrđeno na zvaničnom sajtu ovog kluba, a Žovane je fudbaler koji je ove sezone stigao u Veronu i već je upisao tri gola, uz četiri asistencije.

Iako se govorilo da se radi o pozajmici, to nije slučaj, Napoli je otkupio ugovor ovog fudbalera, i to za 20 miliona evra.

Ovaj snažni napadač ima 22 godine, a do sada je nastupao za Kapivariano, Korintijans i Veronu.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalOZBILJAN SKANDAL POTRESA SERIJU A - ŽESTOK SUKOB U DERBIJU KOLA! Brutalan okršaj Kontea i Martineza: Gnusne psovke odzvanjale, snimak obišao planetu (VIDEO)
Antonio Konte i Lautaro Martinez sukob na meču Napoli Inter
FudbalKONTE PRELOMIO! I pored interesovanja Juventusa i Milana poznati stručnjak odlučio da ostane u Napoliju!
profimedia0899761185.jpg
FudbalTEMPERAMENTNI ITALIJAN SE VRAĆA NA VELIKU SCENU: Prihvatio ponudu da preuzme posrnulog šampiona! Poznati i detalji ugovora!
antonio-konte.jpg
FudbalDOBIĆE 8.000.000 EVRA SAMO DA TITULU PRVAKA ITALIJE VRATI U NAPULJ: Prvi čovek Napolija se otvorio i dao bezobraznu ponudu!
profimedia0695710896.jpg

 BONUS VIDEO:

Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir