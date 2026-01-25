Slušaj vest

Šaranov je proveo sa ekipom kompletne pripreme u Turskoj, radeći aktivno na dodatnom jačanju tima.

– Raspored jeste bio izuzetno gust, ali moram da kažem da smo uživali, kako kroz treninge, tako i kroz utakmice. Kada se sve sagleda, mogu da budem zaista zadovoljan. Konstrukcija ekipe je ostala ista, ali smo je dodatno osvežili. Naša ideja pred početak prelaznog roka bila je da se dodatno podmladimo, ali i da se pojačamo u određenoj meri, uz jasno razmišljanje dugoročno, ne samo za ovu, već i za naredne sezone. Doveli smo nekoliko mladih igrača kojima smo dali ugovore na tri do tri i po godine i za sada sve ide u skladu sa planom – prvi su utisci Šaranova.

Nastavljena je jasna klupska vizija ulaganja u mlade igrače. Koliko ste zadovoljni efektima tog modela?

– To je vizija koju imamo od samog početka i koja se, hvala Bogu, pokazala kao dobra iz više aspekata. Postali smo prepoznatljivi po svom modelu igre, dobro smo pozicionirani na tabeli i sve je ispraćeno rezultatima. Uz to su došla i dva ozbiljna transfera. Ne vidim nijedan razlog da od toga odstupimo. Naprotiv, čak sam za to da se dodatno podmladimo. Fudbal definitivno ide u tom pravcu – mladi igrači danas prave razliku na svim nivoima, pa ne vidim zašto i mi ne bismo nastavili tim putem.

Poslednje pojačanje, koje je stiglo u Železničar, jeste Simao Pedro u transferu vrednom 200.000 evra. To je ujedno i najskuplja akvizicija u istoriji kluba.

– Pedra smo pratili gotovo dva meseca. Reč je o tržištu koje nam je dostupno, a to je portugalska druga liga. Iskreno, smatram da je naša liga prilično spora, a on ima dva izražena kvaliteta koji ozbiljno odskaču – brzinu i eksplozivnost. To su bili ključni faktori zbog kojih smo se odlučili za njega. Verujem da će nam dugoročno doneti benefit, kako na terenu, tako i finansijski. Naravno, mnogo toga zavisi od njega samog. Naš trener je veoma zahtevan i moraće ozbiljno da radi kako bi se uklopio u model igre. Kada se to desi, njegovi „X-faktori“ će doći do izražaja. Smatram da ima karakteristike za najviši mogući nivo fudbala.

Veliku pažnju javnosti izazvao je i dolazak napadača Dušana Jovanovića iz Partizana.

– Sa Dušanom smo bili u kontaktu mesecima. On za nas ima veliku vrednost sa više aspekata – igrački, ali i zbog bonusa i širine koju dobijamo u ekipi. Odlaskom Save Petrova ostali smo na Karikariju u napadu, ali su Karikari i Dušan potpuno različiti profili. Kako se dosta oslanjamo na krilne igrače, bio nam je potreban napadač koji je opasan u kaznenom prostoru i koji iz jedne šanse može da postigne gol. Smatramo da je Dušan upravo takav igrač. Kod nas će sigurno dobiti ozbiljnu šansu, jer u prethodnom periodu nije imao pravi kontinuitet. Kada dobije niz utakmica, imaćemo jasniju sliku, ali mi u klubu verujemo da kod nas može da eksplodira.

Konkurenciju u napadu pojačao je i Sumaila Vasiu. Kakva vaša očekivanja od njega?

– Sumaila ima izuzetno ozbiljne fizičke karakteristike. Kao i svaki mladi igrač, mora još da radi na određenim segmentima, ali brzina, skočnost i snaga su na visokom nivou. Reč je o modernom fudbaleru koji dugoročno može da donese korist klubu, ali i da se sam razvija kroz naš sistem.

Klub je bio aktivan i kada su u pitanju izlazni transferi. Jovan Milosavljević je prodat u Malme, a Dario Grgić u Sigmu.

– Dobre stvari su se desile možda čak i brže nego što smo očekivali, što nam dodatno olakšava sprovođenje klupske vizije. Sve više mladih igrača želi da dođe u Železničar jer prepoznaju ono što radimo. Transfer Jovana Milošavljevića u Malme je velika stvar za klub i verujemo da će on to opravdati i napraviti iskorak ka još većem nivou. Dario Grgić je takođe otišao u dobar klub. Posebna satisfakcija je činjenica da klubovi koji igraju evropska takmičenja dovode igrače iz Železničara.

Naslednik Milosavljevića je doveden još jesenas – u pitanju je Kristijan Šekularac.

– Tako je. Nakon transfera Jovana Milosavljevića, doveli smo Šekularca koji je praktično već tri meseca naš igrač. Uklopio se u model igre trenera Radeta Kokovića, prihvatio zahteve i konkurentan je od početka drugog dela sezone. Period adaptacije mu je bio znatno olakšan jer je došao ranije i od njega zaista imamo velika očekivanja.

Postavlja se pitanje da li, posle svega, Železničar ulazi jači u drugi deo sezone.

– Iako smo imali dva izlazna transfera, većina igrača u ekipi ima potencijal da u budućnosti napravi ozbiljan transfer. Kvalitet sigurno postoji. Mladi igrači koji duže rade zajedno, posebno uz naš stručni štab, mogu samo da napreduju. Najteži deo je održati nivo – tu dolazi do izražaja psihologija. Moramo svakodnevno da radimo sa njima, da razgovaramo i da ih držimo fokusiranim, jer je uvek teže održati nego napraviti uspeh.

Naposletku, koji su ciljevi u predstojećoj polusezoni?

– Ne želimo da se opterećujemo krajnjim ciljem. Fokus mora da bude na svakom treningu i svakom danu. To je poruka koju stalno ponavljamo mladim igračima – da idu korak po korak, od treninga do treninga. Kada se na kraju ponovo podvuče crta, verujem da će rezultat biti dobar i nemam strah kako će se sezona završiti – zaključio je Bojan Šaranov, sportski direktor Železničara.