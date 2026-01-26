Fudbalski klub Fulam ponudio je 28 miliona funti za napadača PSV Ajndhovea Rikarda Pepija, preneli su danas britanski mediji.
Fudbal
POSLATA JE PONUDA TEŠKA 28 MILIONA FUNTI! Fulam želi da dovede napadača PSV-a Pepija
Slušaj vest
Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da je ponuda za 23-godišnjeg američkog fudbalera manja od one koju je holandski klub tražio, oko 30 miliona funti, ali da u Fulamu veruju da će dogovor biti postignut.
Pepi je postigao osam golova u 15 utakmica u holandskom prvenstvu i još tri gola u pet utakmica u Ligi šampiona.
Trener Fulama Marko Silva želi da dovede napadača, pošto se Rodrigo Munis oporavlja od operacije tetive, a prvotimcu Raulu Himenesu na kraju sezone ističe ugovor.
ŠTA RADI OVAJ ČOVEK! Aleksandar Mitrović ponovo pogodio i odveo svoj Fulam na vrh tabele! FOTO Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Silva je potvrdio da će napadač Adama Traore napustiti klub nakon što je izostavljen iz jučerašnje utakmice protiv Brajtona (2:1).
Fulam je razgovarao sa Mančester sitijem oko dovođenja Oskara Boba, ali pregovori ne napreduju, preneo je BBC.
Reaguj
Komentariši