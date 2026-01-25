Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde imali su prvo žestok okršaj sa simpatizerima Malmea veče pred utakmicu dva kluba u Švedskoj. Kasno sinoć, navijači Hajduka iz Splita napali su Delije u Tuzli, a snimci tuče su se vrlo brzo pojavili na društvenim mrežama.

- Ja sam bio u drugoj ekspediciji sa Zvezdom u Malmeu. Bilo je dosta navijača, više od 2.000, iz cele Evrope, čak su vozom dolazili iz Kopenhagena. Bila je jedna manja tuča, ali na samoj utakmici nije bilo incidenata. Delije su nadjačale ceo stadion a bilo je 20 hiljada ljudi. Sinoć se let vraćao iz Malmea u Tuzlu i bilo je dosta ljudi iz Republike Srpske. Međutim, na samom aerodromu u Tuzli 93 ljudi je uhapšeno. Došlo je do opšte tuče. Dvadesetoro je povređeno od kojih su polovina navijači Torcide. Mnogo njih je uhapšeno. Činjenica je i da je dosta ljudi dobilo teške telesne povrede. Ima i gasterbajtera, ne verujem da su to vatreni navijači već simpatizeri.

Nedić ističe da je veliki problem propust granične policije Bosne i Hercegovine.

- Postavlja se polemika čiji je to propust? Često su te tuče dogovorene, ali ovo je bio brutalan i mučan napad. Napali su ljude na parkingu, ali da bi to uradili oni su prešli čak 337 kilometara neopaženo od Splita. Prešli su na graničnom prelazu Kamensko, u Hercegovini iza Splita. Mediji u Bosni i Hrvatskoj optužuju za propust graničnu policiju Bosne. Oni su videli grupu autobusa ili automobila koji su rekli da idu na humanitaran turnir. Ušli su u Bosnu bez okakve kontrole. Niko nije obavestio ljude iz Tuzle ili bilo kog dela BiH da dolaze navijači, a to je procedura jer je i ranije bilo sačekuša.

Nedić dodaje da je u pitanju veliki broj ljudi, pa kaže i da veruje da to nije bila organizovana grupa najvatrenijih navijača, ali je interesantno da nema ni jednog navijača iz Beograda.

- Praktično svi uhapšeni su Hrvatski državljani. Hrvatski mediji sada to predstavljaju kao obračun, a jasno je da je u pitanju napad.

