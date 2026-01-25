Atletiko Madrid na trećem mestu Primere ima 44 boda, dok je Majorka na 16. poziciji sa 21 bodom
LAKA TROJKA JORGANDŽIJA: Atletiko Madrid ubedljiv protiv Majorke u Primeri
Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su danas na svom terenu Majorku sa 3:0, u utakmici 21. kola španske Primere.
Tim iz glavnog grada Španije poveo je golom Aleksandera Serlota u 22. minutu, da bi u 75. minutu autogol postigao David Lopes.
Konačnih 3:0 postavio je Tijago Almada u 87. minutu.
Atletiko Madrid na trećem mestu Primere ima 44 boda, dok je Majorka na 16. poziciji sa 21 bodom.
Naredni meč u Primeri Atletiko Madrid igra na gostovanju protiv Levantea, a Majorka dočekuje Sevilju.
