 Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su danas na svom terenu Majorku sa 3:0, u utakmici 21. kola španske Primere.

Tim iz glavnog grada Španije poveo je golom Aleksandera Serlota u 22. minutu, da bi u 75. minutu autogol postigao David Lopes.

Konačnih 3:0 postavio je Tijago Almada u 87. minutu.

Atletiko Madrid na trećem mestu Primere ima 44 boda, dok je Majorka na 16. poziciji sa 21 bodom.

Naredni meč u Primeri Atletiko Madrid igra na gostovanju protiv Levantea, a Majorka dočekuje Sevilju.

