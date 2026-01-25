Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak, 29. januara od 21.00, dočekuje Seltu u okviru osmog kola grupne faze Lige Evrope.

Zvezda je trijmfuom u Malmeu ranije obezbedila proleće u Evropi, a plan kluba sa Marakane je da odmah posle Selte krene u lov na štopera.

Prema pisanju "Mozzartsporta", Zvezda želi da se pojača u štoperskoj liniji, a velika želja svih u klubu je povratak srpskog reprezentativca Strahinje Erakovića.

Ono što je najveći problem za Zvezdu, jeste cena koju Zenit traži za srpskog štopera, a ona iznosi sedam miliona evra.

Kako trenutno stvari stoje, najrealnija opcija za Zvezdu je pozajmica Erakovića, ali čeka se još Selta kako bi se sav fokus bacio na transfer Srbina na Marakanu. 

