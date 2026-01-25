Slušaj vest

Pre godinu i po dana, dok je igrao Čempionšip, Sanderlend je izdvojio 3,5 miliona evra za talentovanog srpskog vezistu Milana Aleksića.

Letos ga je poslao na pozajmicu u Krakoviju, ali se bivši fudbaler kragujevačkog Radničkog posle šest meseci vratio u matični klub, koji ove sezone beleži odlične rezultate u Premijer ligi.

1/5 Vidi galeriju Milan Aleksić Foto: Cody Froggatt, PA Images / Alamy / Profimedia, Karl Vallantine / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub sa Stadiona svetlosti je zvanično potvrdio da se Aleksić vraća, nakon što je upisao osam nastupa u Ekstraklasi i zabeležio dve asistencije.

Srpski fudbaler je upisao i jedan nastup za Crne mačke pre odlaska na pozajmicu i zabeležio asistenciju protiv Hadersfilda u Liga kupu.

Ostaje da se vidi kakva uloga čeka 20-godišnjeg Aleksića u Sanderlendu do kraja sezone, a ističe se da bi povratak bivšeg fudbalera Radničkog mogao da bude povezan sa velikim interesovanjem koje vlada za vezistu Dena Nila, koji bi mogao da napusti klub u narednim danima.

U tom slučaju, srpski fudbaler bi mogao da upadne u rotaciju kod trenera Redžisa Le Brisa i potencijalno dobije šansu u Premijer ligi.

BONUS VIDEO: