Fudbaleri Aston Vile pobedili su na gostovanju Njukasl sa 2:0, u utakmici 23. kola Premijer lige.Vodeći gol u pobedi tima iz Birmingema postigao je Emilijano Buendija u 19. minutu, da bi Oli Votkins povećao rezultat u 88. minutu.

Aston Vila zauzima drugo mesto na tabeli Premijer lige sa 46 bodova, koliko ima i drugoplasirani Mančester siti.

Njukasl se nalazi na devetom mestu sa 33 boda.

U sledećem kolu Aston Vila dočekuje Brentford, a Njukasl gostuje Liverpulu.

Čelsi je na gostovanju bio bolji od Kristal Palasa sa 3:1.

Do pobede u londonskom derbiju Čelsi je došao golovima Estevaa u 34, Žoaa Pedra u 50. i Enca Fernandesa u 64. minutu sa penala.

Kristal Palas je od 72. minuta igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Adamu Vortonu.

Domaći tim je uprkos igraču manje uspeo da smanji rezultat golom Krisa Ričardsa u 88. minutu.

Sledeći meč Čelsi igra na svom terenu protiv Vest Hema, a Kristal Palas gostuje Notingem Forestu.

Notingem Forest je na gostovanju savladao Brentford sa 2:0.

Goste je u vođstvo doveo Igor Žezus u 12. minutu, dok je konačan rezultat postavio Taivo Avonji u 79. minutu.

Srpski fudbaler Nikola Milenković odigrao je ceo meč za Notingem Forest.

Brentford je osmi na tabeli Premijer lige sa 33 boda, a Notingem Forest se nalazi na 17. mestu, iznad zone ispadanja, sa 25 bodova.